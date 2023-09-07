台灣老人健保補助「一國多制」，有的縣市65歲以上全埋單，有的看綜合所得稅率，有的只幫中低收入戶付清，國民黨總統參選人侯友宜繼巴氏量表後，再度端出老人福利政見，喊出65歲以上長者排富後健保全額補助，預估花費160億。而衛福部長薛瑞元表示，將會與行政院開會討論對此，中天《盧秀芳辣晚報》6日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對民進黨馬上跟進侯友宜提出的政策，許多人紛紛認為「民進黨都這樣，捷足先登就對了」、「這真的扯後腿，2024換人做做看」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》16日由「辮子妹」進行街訪，對於對民進黨馬上跟進侯友宜提出的政策，許多民眾紛紛認為「民進黨都這樣，捷足先登就對了」、「現在拍板都這麼快的媽？」、「有選舉的考量，怕選票流失」、「以選舉的角度來說，確實會覺得有點莫名其妙」、「哇原來有這種操作，蠻高招的，這樣子的話大家就每年辦一次選舉，就可以從裡面挑一件事來做」、「為什麼不用自己的方法？」、「搶別人的功勞啊」

同時也有民眾覺得，「選舉齁，大家很像在賭博，在壓住」、「這真的扯後腿啊，2024換人做做看，不然台灣現在治安交通這麼亂，你執政了七年有改善嗎？」