2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。而6日南投縣長許淑華就表示，「韓國瑜從國民黨提名侯友宜之後，他都是公開表態，也全力支持侯友宜，他一直以自己是一位啦啦隊隊長自詡自己，不管是立委或總統候選人都會傾全力輔選」，引發討論。

許淑華6日在網路節目《淺秋聊萬事》中表示，「韓國瑜從國民黨提名侯友宜之後，他都是公開表態，也全力支持侯友宜」，許淑華更認為，「韓國瑜比我還要愛國民黨，他對於黨真的是沒話講，他也希望能夠為黨盡一份力量」，許淑華也說，「現在我覺得每個人對他都有不同的期待，但我覺得他一直以自己是一位啦啦隊隊長自詡自己，那我也相信接下來在選戰最後，剩下三個月就是短兵相接的時刻，那時後藍綠的交鋒就會更加明顯，像現在就能更能夠去凸顯，他對於藍軍氣勢的凝結度」。

許淑華最後更說，「我相信韓國瑜會讓大家看到，他對於不管是立委或總統候選人都會傾全力輔選，然後卯盡全力讓大家看到這一面，為總統跟立委候選人竭盡所能的輔選」。