在去年的九合一大選時，有不少在野黨政治人物呼籲建立不在籍投票制度，而明年就是2024總統大選，此議題又再度浮上檯面。對此，前立委郭正亮6日就表示，「現在建立不在籍投票制度來不及了，我認為這就是國民黨為什麼票越來越少，因為現在長住中國大陸的人，國民黨會因為這些人，一定超過五十萬票沒回來投票，而他們現在也懶得回來了，國民黨大概就因為這樣少了50萬票」，引發討論。

郭正亮6日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「現在建立不在籍投票制度來不及了，你這屆不適用，國民黨以前有提過，就是國內跟國外，國內的爭議比較小，有可能過；但海外的來不及，而台灣現在真正不在籍投票，有影響的主要是海外，不是國內，國內事實上有限，影響不到，海外就影響非常大」。

郭正亮更舉例，「中國大陸就有多少人？我認為這就是國民黨為什麼票越來越少，因為現在長住中國大陸的人，國民黨會因為這些人，一定超過五十萬票沒回來投票，而他們現在也懶得回來了，國民黨大概就因為這樣少了50萬票」。