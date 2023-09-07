擇偶時，應該尋找個性相近的人，還是天差地遠、彼此互補的人呢？在不少動物身上，往往個性強勢者傾向追求溫馴的另一半，反之亦然，不過這套互補理論很可能不適用於人類。美國科羅拉多大學一項研究分析，情侶或夫妻之間，普遍有超過8成屬性「相似」，只有3%與另一半有顯著差異。

根據《衛報》報導，科學家首先回顧過去120年來、涉及數百萬對伴侶特質的論文，再分析英國生物庫計劃中、近8萬對異性伴侶的133種特質，包括年齡、政治和宗教觀、教育程度和生活習慣等。結果發現，無論是過去或現在，伴侶們在82%至89%的特質上「表現一致」。

不過在兩人世界中，也有3%的比例出現顯著差異，像是身高、體重、健康問題和人格特質等等，就算是個性活潑外向的人，也可能選擇和內向害羞的對象交往。不過整體而言，當伴侶之間出現「互補」現象時，彼此之間的關係往往是脆弱、不穩固的，常見的例子像是早起鳥配上夜貓子、左撇子配右撇子、想太多的人配神經大條的人。