號稱為「陸版星巴克」的瑞幸咖啡4日與貴州茅台聯名推出醬香拿鐵。5日瑞幸咖啡官方微博就宣布，醬香拿鐵首日銷量突破542萬杯，銷售額破1億元人民幣（約新台幣4.4億元），刷新單品紀錄。火爆的銷量帶動瑞幸股價上漲，截至5日美股收盤，瑞幸ADR收報33.60美元，創3年半新高，漲幅高達5.07%。

據陸媒報導，瑞幸咖啡市值一夜暴漲超過30億元人民幣，目前市值超過90億美元。6日美股早盤，3大指數全面走跌，瑞幸不但逆勢走強，漲勢更超過5%。

由於新品醬香拿鐵熱賣，瑞幸訂單瘋漲，導致杭州其他咖啡業者生意少了一半。就連瑞幸的對手星巴克也「遭難」，小紅書上有照片顯示，瑞幸的單子長到拉到了星巴克門口。

一家商業觀察網站表示，瑞幸的行銷套路一向非常大膽，因此相當容易引起年輕人的共鳴。例如在情人節推出「修狗愛情故事」的聯名咖啡，在七夕又推出反向行銷，與「孤寡青蛙」Pepe聯名主打「七夕不咕呱」主題。

瑞幸聯手茅台酒，推出醬香拿鐵熱銷。（圖／瑞幸咖啡官方微博）

一家時尚生活網站則分析指出，瑞幸與茅台的「聯姻」對雙方都有好處，一方面，茅台可與更多不喝白酒的年輕人拉近心理距離，另一方面，瑞幸也能透過這次「出圈」，打破自己在消費者心目中的9.9元人民幣的產品定位。

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