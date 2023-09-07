華為最新旗艦機型「Mate60 Pro」8月29日在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發大陸甚至全球轟動預購熱潮。台大哲學系教授苑舉正6日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，Mate60包含衛星電話功能，這很重要，因為中國大陸自己有北斗衛星系統，很多國家對於美國監聽早就不耐煩了，所有的政治人物都會想買一支來用。華為的成功提供了一個不被美國整垮的選項，但這才剛開始，不要當結論看。

「請大家注意一件事：Mate60當中包含了衛星電話！」苑舉正指出，這個非常重要，為什麼？因為中國大陸自己有北斗衛星系統，很多國家對於美國監聽早就不耐煩了，包含德國、愛爾蘭這種國家，這樣來講，所有的政治人物，他都想買一支Mate60！因為有不同的衛星系統，就不用受到美國GPS系統的全面監聽。

苑舉正直言，華為這次在科技上來講，整體而言，只是做出來了而已。但是我們非常高興的原因，就是因為，他出現了一個「選項」，讓我們感覺到，華為並沒有像孫子一樣，被你整來整去，就這個點而已！這才剛開始，大家不要把開端當成結論來看。

苑舉正提到，任正非每次都講，美國是全世界科技最重要的大國，我們現在被美國逼得沒有辦法，非跟他競爭不可，沒有退路，要不就是華為倒，要不就是拚到底！如此而已，現在就是到了大家有一點「情感」的時候。「這個情感，最近我有個朋友在香港，還託我去大陸幫他買一台！」