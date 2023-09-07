高齡社會來臨，如何延緩老化腳步已成重要議題之一。美國知名醫師撰文警告，「睡不好」就是老得更快的首要原因，良好的睡眠品質是延緩老化的第一要務。

在美國紐約市執業的長壽、再生醫學（regenerative medicine）醫師包文（Neil Paulvin），看診對象包括企業高階主管、運動員、名人。包文1日於財經媒體CNBC撰文指出，人的老化過程尚未全面解密，但至少可分為內外兩大層面。內因性質的衰老源於遺傳因子，外因性質的衰老可歸咎於生活方式，例如吸菸、飲酒、飲食、運動、壓力管理。根據他的經驗，睡眠品質不佳是讓人加速衰老的禍首。

包文指出，人體在睡眠期間會自我修復，每晚睡眠7到8小時有助於促進細胞與組織健康、認知功能、免疫力、體力、新陳代謝。然而現代人為了各種原因犧牲睡眠時間，導致多種健康問題，除了增加高血壓、憂鬱、肥胖、中風、糖尿病、心臟病風險，還會造成以下三大壞處：

睡眠品質不佳，對身體健康影響很大。

一、催生皺紋、皮膚過早老化：皮膚由膠原蛋白、彈力蛋白等多種蛋白質組成，保持皮膚緊緻與彈性。已有不少研究顯示，睡眠不足恐影響膠原蛋白與彈力蛋白的品質與強韌度，導致皺紋出現、皮膚鬆弛下垂。

二、認知障礙：短期睡眠不足會導致動作技能下降，訊息處置速度變慢，注意力、情緒控制力、判斷力變差。長期睡眠不足會導致認知能力下降、記憶力受損，阿茲海默症風險增加。

三、免疫力下降：免疫力是人體第一道防線。免疫系統會在睡眠期間增生細胞，幫助人體抵抗外來病原體。睡眠週期終了時，這些細胞會移動到身體有需要的部位。睡眠不足會導致這道防線無法有效抵抗外來入侵者，疾病恢復時間也可能拉長。

包文提醒，改變生活方式就能改善睡眠品質。他提出6大重點：睡眠時間一致，維持正常晝夜節律；起床後儘快接觸陽光，重啟生理時鐘，有助晚間更快入睡；睡前8小時避免攝取咖啡因，睡前3小時避免飲酒；睡前少接觸3C螢幕，藍光不利睡眠；設定睡前放鬆的習慣，例如閱讀、洗熱水澡，向身體發出入睡信號；臥室環境「宜眠」，使用舒適的寢具、眼罩或其他有助放鬆的物品。