2024年將進入降息循環，今年是難得一遇的債市投資契機；根據CMoney統計，2022年底至今年7月底，台灣債券ETF市場規模已從新台幣1.19兆元大幅成長至1.63兆元，增加超過4492億元。資金大幅湧入債市，國泰投信趁勢推出「10年以上投資級金融債券ETF」(00933B)，將於9月25日至28日募集，15元的甜甜價再加上月月配息，消息傳出已有投資人準備卡位搶購，成功擄獲市場目光。

國泰投信總經理張雍川表示，最佳的資產配置是「股債平衡」，其中，股市震盪大，投資人必須花時間做功課，並有耐心地面對市場波動；相形之下，穩定的債市可增加投資布局的穩健度，透過ETF投資一籃子標的，不用煩惱債券投資組合。

張雍川進一步提出「BIG投資術」，其中的B是Bank，指的是「國泰10Y＋金融債ETF」鎖定的大型金融業，違約率低是產業債投資首選；I則是Income，代表月配息，每月領息讓金流不間斷。G則是Growth，也就是成長率，以彭博10年以上美元金融債券指數為例，指數自成立以來表現穩健，長期累積報酬勝過其他主要債券指數。

「國泰10Y＋金融債ETF」經理人鍾郁婕表示，為對抗通膨高漲，美國自去年起快速調升利率，但根據最新聯準會利率點陣圖顯示，本輪升息循環預計在今年告終，明年起則會進入降息週期，隨著Fed 貨幣政策轉向，目前就是債市投資的甜蜜點。

鍾郁婕進一步指出，「國泰10Y＋金融債ETF」追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，指數成分債有9成屬於全球系統性重要銀行。相較市面上的債券ETF，金融債的收益率優於一般公司債，加上這一檔是台灣首檔月月配且納入收益平準金的債券ETF，每月都有穩健的現金流，讓資金運用更靈活。

鍾郁婕提出金融債三大推薦理由，一是金融債在債市中的占比最大，在全球信用債券市場中超過三成，是相當重要的產業；二是長期投資的報酬風險比佳，金融股跟金融債報酬呈現同向，但金融債波動明顯較低，在報酬風險比考量下，存股不如存債；三是債券違約率低，金融債平均違約率較非金融債低，精挑標的才能避免違約風險。