不少人都認為，從台大出來的無論是前途或是「錢途」都一片光明，但就有一名台大畢業生發文表示，自己月薪高達7.5萬，卻根本存不了錢，只能當月光族，大嘆「現在年輕人生存好難」，但網友一看開銷秒懂，大罵原PO根本活該。

原PO在Dcard發文「我存不了錢」，他表示自己月薪扣完勞健保實領75K，房租、水電就要先繳掉15000，接下來則是最大的開銷車貸，高達26000元，油錢與保養費又花掉5000，此外還有伙食費、手機費15000、雜項開銷5000，最後則是女友生活費5000元。

將所有開銷扣除後，原PO一個月只剩4000元結餘，忍不住抱怨「現在年輕人生存好難」，並詢問大家有沒有推薦的兼差分享。他補充，車子是女友要買的，對方大學生，還沒有工作，沒辦法就先買了。

但底下網友反應一面倒，大罵原PO根本活該：「你為了女友多花了車貸和她的生活費一年就快40萬了，難怪存不到錢」、「讀到台大了還在那當人體ATM，有沒有那麼卑微」、「大學生就要求你買車，你只是個工具人」、「女友生活費是什麼鬼」、「房子都還沒買就先繳車貸，你也是很敢」、「怎麼看都是理財有問題」、「一個月花36K在女友身上，我看不出來你要怎麼存錢」、「存不到錢是眼光問題，建議去配副眼鏡」、「分手現省36000耶」、「這種頭腦還能讀到台大...」。