蔡英文指出，在大家的努力下，這棟大樓在2021年完工，這項重建計畫，不僅是台灣和史瓦帝尼合作的成果，更是兩國邦誼的象徵。（游念育攝）

蔡英文總統率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，當地時間6日下午5點赴史京政府醫院參訪，稍早蔡英文總統在史京政府醫院致詞表示，還記得5年前，她第一次來到史京政府醫院，當時這棟專科門診和急診大樓正在改建，這次能夠來參觀全新的環境，看到來自台灣的醫護和工程夥伴，真的很高興。

蔡英文指出，在大家的努力下，這棟大樓在2021年完工，這項重建計畫，不僅是台灣和史瓦帝尼合作的成果，更是兩國邦誼的象徵，台灣提供了最擅長的醫療專業、以及工程技術，跟友邦一起改善人民的生活，這就是我們常講的「Taiwan can help」。

蔡英文說，在這裡，她要感謝世曦工程顧問公司，在改建設計上，配合在地的自然生態和景觀，讓這座具有百年歷史的醫院，有了嶄新的面貌，也要特別感謝，台北醫學大學附設醫院，以及團長鄭文炫所帶領的醫療團隊，過去幾年來，跟我們的友邦一起努力，克服疫情的挑戰。

蔡英文指出，北醫團隊從2009年，就開始投入史瓦帝尼的醫療服務，一做就是14年，非常不容易，簡報也有提到，在史瓦帝尼的2間醫院、3個地區的門診，都可以看到台灣醫療團的身影，還有全國性的義診，也幫助了許多偏鄉的民眾。

蔡英文說，除了臨床、重症的醫療，醫療團隊也投入醫學教育和公衛防治，希望和友邦一起，全面提升衛生醫療的環境和品質，北醫團隊也發現，史瓦帝尼缺少專科醫生，因此每年都會選派各科部的醫生，來這裡替有需要的民眾進行治療。像是有一些唇顎裂的小朋友在北醫整形外科醫師的治療下，也能重展笑容。

蔡英文指出，還有北醫的學生，從2014年開始也利用每年寒假，來到史瓦帝尼進行義診和衛教服務；另外，在這裡也有家扶中心、阿彌陀佛關懷中心等許多相關單位的協助，共同完成每一次的醫療服務。

蔡英文表示，大家在海外努力貢獻專業，真的很了不起，她要再次感謝各位的付出，也期待台灣和史瓦帝尼，透過在公衛醫療的合作，讓兩國的人民都可以更健康、更安全。

她說，相信台灣和史瓦帝尼的合作成果，可以讓世界看見，跟台灣交朋友所帶來的正面訊息，以及台灣希望貢獻世界的努力。