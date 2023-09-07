美網進入第二週賽程，歷經前3場3盤大戰的台灣女將謝淑薇和中國搭擋王欣瑜的「海峽組合」，在台灣時間7日凌晨舉行的女雙八強戰，迎戰大會第3種子「大魔王」組合、美國名將高芙(Coco Gauff)和皮古拉(Jessica Pegula)，爭取四強的最後一張門票。「海峽組合」這場比賽再度打好打滿，歷經2小時又12分鐘的三盤苦戰，最終以7比6、3比6、6比4勝出，成功挺進美網最後四強，謝淑薇大滿貫戰績繼續推升，目前16連勝，美網若再登頂，將重新登上球后寶座！

謝淑薇和王欣瑜的「海峽組合」在今年法網前才臨時成軍，第一次合作的大滿貫就拍下金盃。地主「大魔王」皮古拉和高芙都是單、雙打兼具的頂尖球員，皮古拉單、雙打分別位居世界第3、6，高芙則2項都是第6，兩人自前年開始合作，在溫布頓錦標賽2度晉級16強，去年法網奪得亞軍，兩個球季下來攜手拿下5冠3亞。本屆美網已是她們第3項至少能打入8強的大滿貫。

謝淑薇和王欣瑜前三場比賽打好打滿，艱辛挺進女雙8強戰。兩人今天在8強賽出戰高芙和皮古拉又再度出現三盤大戰。雙方從第一盤開始就展開激戰，前12局打完雙方6比6平手，關鍵搶七局，海峽組合以7比3先拿下第一盤。第二盤皮古拉和高芙則以6比3扳回一城。決勝第三盤雙方展開拉鋸，「海峽組合」不讓皮古拉和高芙延續前一盤的高檔氣勢，一開局後搶得4比1的領先優勢。皮古拉和高芙也不是省油的燈，連保帶破連追3局，又將比數追到4比4。關鍵第9局「海峽組合」連拿四分，再度破了對手發球局，率先取得5比4領先聽牌。最後一局兩人保住發球局，以6比4成功關門，連續四場比賽「打好打滿」，為自己搶下最後一張四強門票。

謝淑薇美網女雙最佳成績是2012年的4強，下戰將與16種子加拿大達布洛夫絲基／紐西蘭羅莉芙爭奪決賽門票。目前雙打世界排名第9的謝淑薇，美網若再登頂，將重新登上球后寶座。