走路腳拖地無力、反覆跌倒要小心恐非肌肉骨骼問題而已。一名50歲男子因不只一次走路跌倒被家人送到急診，醫師原本以為是腰椎病灶，照X光、電腦斷層後發現腰椎第4、5節有一顆腫瘤，進一步檢查確認已是大腸癌末期，且出現多處轉移。

急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》節目中表示，上述患者在5天內二度因走路跌倒被家人送到急診，當下問診「何時起發現走路會跌倒？」家屬支支吾吾說不清楚，只記得2、3個月前男子走路就有點偏；診間現場請男子站起來走走看，男子只能扶著輪椅緩慢地走，且雙腳抬不起來。

柯世祐表示，他當時推測，男子可能腰椎出問題，於是先照X光，卻意外發現「有個怪怪的東西」，再經電腦斷層掃瞄，驚見腰椎第4、5節有顆腫瘤，已經往後到神經，所以兩邊腳掌只能微微抬起，走路只能拖著走。

該名患者後來轉至腫瘤科治療。柯世祐持續追蹤該男子治療情況後得知，男子確診為大腸癌，且有多處轉移，例如肝臟有些小結節、脊椎也有轉移。他提醒，民眾若雙腳走路拖地，且症狀越來嚴重，可能非單純的肌肉骨骼問題，有可能是腫瘤壓迫神經導致。