金鐘視后吳奕蓉今年將擔任廣播金鐘主持人，近來她跨足挑戰大銀幕，在鬼片《粽邪3：鬼門開》演出被家暴的旅館老闆娘，因爲喪子太悲痛而走火入魔中邪。近日她為了新作品勤跑特映場，就連結束宣傳行程後，她也沒換上私服，而是選擇穿著電影T恤到處走，還去捷運站搭車，充分發揮行動看板的功效。

上月16日就有讀者就巧遇吳奕蓉結束特映行程，跟經紀人在捷運站內準備回家，身形纖細的吳奕蓉大剌剌的穿著宣傳T恤，下半身穿白色寬褲，「黑白配」穿搭加上電影T恤上大大的鍾馗圖樣，在這農曆7月的時節相當顯眼。當天她跟經紀人在等車的同時，簡單交談幾句，搭車前也不忘燦笑跟對方說掰掰，態度相當親民沒架子。

吳奕蓉結束工作後搭捷運回家，態度相當親民沒架子。（圖／讀者提供）

吳奕蓉在片中有多場抱著泰國古曼童的場面，還要展現出「中邪」的模樣相當考驗演技，她先前受訪時就說，當時她因為確診晚進劇組，很擔心確診影響工作進度，希望能盡快投入拍攝，結果拍了5天才發現自己忘了帶劇組的平安符，嚇得工作人員聽到都傻眼，趕緊補上平安符要她乖乖帶著。

片中她被陳為民掐脖子家暴的戲份，她也因為這樣下顎骨都是瘀青，相當拼命演出，如今她又發揮行動看板的功能，結束工作也穿著電影宣傳T恤趴趴走，為了宣傳可說是卯足全力，值得幫她說聲讚。

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