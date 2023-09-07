日前在網路爆紅的《山道猴子的一生》，從一位超商打工的年輕飆車玩家的短暫一生，揭開年輕人低薪、物慾不受控、背卡債、借錢給女友也向友人借錢，「青貧族」「精緻窮」，向年輕人提出警世，「啟發大家『不用走這條辛苦的路』。」

影片中主人翁山道猴子的角色設定，反應時下台灣低薪族，即使最低薪資已從2012年的每月19,047元到2022年增為26,400元，成長38%，同期間，時薪從109元升為176元，成長61%，看似增幅不少，但物價漲更快，薪資增幅被通膨給吃掉。

「2012年的薪水，可以買1097杯珍奶；到2022年的薪水，只可以買 853杯珍奶。」新加坡亞洲新聞台《CNA》於7月28日在YouTube發布一則「深陷低薪資困境，台灣年輕的畢業生如何面對高成本時代」的專題報導，提及低薪時代還要面臨物價飛漲，引起不少網友共鳴，「低薪、高工時，悲鳴」「物價上漲n倍，薪資拉高有什麼用」。

山道猴子入不敷出只好刷卡，以致卡債越滾越大。「現在很多年輕人借信貸，甚至動用雙卡（信用卡、現金卡），若每次只還最低卡費，動用高循環利息，以債養債又債滾息，永遠不會知道自己到底欠多少。」一位不具名的金融業襄理告訴CTWANT記者，「一直挖東牆、補西牆，最後甚至走上私人借貸、錢莊，必須要大人拿房子出來清償債務。」這位一線金融從業人員提醒，「清楚自己的能力，有多少錢做多少事。」

此外，影片主角山道猴子在超商打工，雖拉長工時薪水仍微薄，須額外借貸應付支出，甚至把辛苦掙來的錢給女友，最後被劈腿分手，難以向女友「孩錢」（還錢），落得「人財兩失」。

影片主角在超商打工，就算拉長工時，也只能領取微薄薪水。（圖／翻攝自YouTube影片《山道猴子的一生》）

對於要求前女友還錢一事，御丞法律事務所律師連思成向CTWANT記者表示，「如果債務人積欠債務遲未歸還，已經到訴訟階段時，對於債權人最常見的就是，『當時沒簽借據』以及『當時是拿現金』，這2個問題會直接影響法院對消費借貸關係成立與否的看法，因為一旦提起民事訴訟，原告必須先提出證據證明兩造已經成立借貸契約，且借貸金額已經交付。」

他也強調，「債權人在借貸之初就必須相當注意，建議最好還是簽借貸契約，直接證明借貸關係是有合意的，如果真的沒簽，只好趕快保留通訊軟體的對話截圖等，能證明雙方之間存有借貸關係的相關證據。」至於款項交付的部分，盡量使用匯款方式、留下匯款紀錄，如果真的拿現金交付，也一定要讓債務人簽收，並記錄借款金額，經債務人收訖無誤等相關字句，確保未來訴訟上舉證之用。

「另外，如果借款金額龐大，為了確保自己的債權，建議在借款時要求債務人簽發本票、尋找連帶保證人，或債務人若有不動產也可要求設定抵押，作為擔保，對於債權人而言，都是多一層保障。」借錢給另一半或給朋友，很容易忽略上述提及的事情，連思成表示，「人說親兄弟也要明算帳，除非你借錢時本來就篤定這錢未來可以不要了，不然最好還是在借款時要多加注意。」

在借貸部分，連思成提醒有2個關鍵問題會影響訴訟結果。（圖／連思成提供）

至於社會新鮮人在低薪情況下該如何選擇工作及理財？國立台北教育大學教育經營與管理學系教授魏郁禎也告訴CTWANT記者，「在接受第一份工作聘約前謹慎決策，別為了多1,000、2,000元的薪資，放棄更有人性或發展性的工作環境，最好透過管道探詢公司文化，進入和自己速配性較高的組織。」

魏郁禎接著說，進入公司30天內，想盡辦法掌握公司內的各種潛規則及人際關係網。「小到主管喝咖啡加不加奶、服裝忌諱，到開會時該怎麼發表意見，大則為各部門特殊文化等有人可以問最好，沒人問只能靠觀察力了。」

她強調，確定有穩定收入後，檢視自己的需求，重新規劃並補足保險項目和金額，確保擁有足夠的保障，但每月保險費用不要超過固定收入十分之一。最後是，「進行投資理財時，必須對自己的風險承受能力有充足認識，並對金融產品充分理解後，選擇適合自己個性和能力的金融商品，循序漸進進行投資，切勿躁進。」

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