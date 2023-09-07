台灣由於地峽人稠，「機車」成為許多人通勤、出門的交通工具，根據交通部公路總局統計，全台機動車輛的登記數累計高達2297.7萬輛，平均每位國民都擁有一輛機車，不過購買機車甚至是重機都是一筆不小的開銷，有些人可能會選擇以二手車方式入手，但是要如何才能避免像《山道猴子的一生》一樣被車商欺騙呢？知名二輪YouTuber莊政威（克里夫三）向CTWANT記者分享，「針對二手重機買賣，我個人有4個原則。」

莊政威強調，「首先，太完美的車多想想。」包含女用車、車庫車、公里數極低、無倒無傷等等，都是買賣二手車時常見的形容詞，「我相信一定有狀況良好的極品，但事實上這些機會不一定輪得到你。」所以在看車時，如果賣家告訴你這台車一切完美，他建議多思考一下合不合理，比如公升級跑車是女用車少騎？無倒無傷的車是全車換新殼？同時多打聽店家信譽，「如果可疑，寧可多看幾台，也不要貿然決定。」

他接著說，「有歷史的車多問問。」每個人都有自己心中的夢想車，但車子只要上路，一定就會有耗損，加上每個騎士的騎乘和保養習慣都不盡相同，因此如果要買年份較久遠的車，可以先打聽這款車有沒有什麼通病，或是瞭解車主之前有沒有特殊事蹟（例如是知名的大改車、曾經發生過事故等等）。「雖然不一定能完全得知真相，但至少能用此判斷賣家是否誠實，並降低購後認知失調的可能性。」

針對購買二手車，莊政威給予4大建議，也提醒消費者務必多看看、多想想。（圖／翻攝自YouTube影片《山道猴子的一生》）

第3個重點，莊政威強調，「分期超多利率多算算。」現在很多車都有分期方案，但多數人對利率其實並不熟悉，往往買車一段時間之後，才發現要繳的錢比想像中多。他建議，「要下手買車時，可以請賣方或貸款業務直接算出總金額，心裡有個底，避免超出自己的消費能力。」

「最後一點，是最笨但也最簡單的方式。」莊政威坦言，針對二手車，直接找信用最好的車商購車。不過在這種知名的二手車商購車，通常不會是最便宜的，因為店家要銷售車況良好的車，會花比較多成本在整理車輛，「但只要店家有信譽，且過往沒有欺騙、隱瞞的不良紀錄，那麽多花一點錢買個心安，我認為是比較有保障的。」他也額外說明，再好的店家也可能在交車後沒多久發生車輛故障的問題，畢竟年份一久，難免會有大大小小的問題，這也是為什麼建議找有信譽的店家，因為通常售後服務也會比較完整，可以避免很多爭議產生。

信譽良好的店家，在購買以及售後服務上，會給消費者更多的保障，甚至還有舉辦安全講習。（圖／翻攝自Honda Motorcycle Taiwan臉書）

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