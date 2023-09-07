北市知名「貴族小學」私立再興小學董事長張光正等人，遭檢舉要求學生家長以現金及支票支付「雙語教育」等多項費用，在支付相關開銷後，將餘款存入人頭帳戶，侵占入己，10年共侵占4000多萬，涉嫌公益侵占、洗錢等罪。檢調6日兵分12路搜索，搜扣上千萬元現金，約談張光正、校長楊珩及經辦主管共9人到案。台北地檢署訊後諭令張光正150萬元交保並限制出境及出海，楊珩20萬元交保。

此外，張的帳房梁嶼音以20萬元交保；總務主任陳韋文、會計主任歐秋伶，各10萬元交保；張光正助理兼司機陳海倫以6萬元交保、出納黃翊扉5萬元交保，另2人獲請回。

據了解，調查局是接獲校內知情的「吹哨者」檢舉，指私立再興小學張光正等人，涉嫌於2013至2023年間，指使小學部教職員，將「雙語教學」等不包含在一般學、雜及註冊費內的「額外費用」，要求學生家長以現金及支票繳費。

張光正等人在支付教學相關開銷後，將餘款先存入人頭帳戶，再以洗錢方式轉至張所控制的帳戶後，予以侵占，估計張10年來以「螞蟻搬象」手法侵占金額超過4000多萬元。檢調認為，張光正涉犯《刑法》公益侵占罪、《洗錢防制法》洗錢罪，台北地檢署6日指揮調查局台北市調查處執行搜索12處，訊問被告張男共9人。

據了解，張光正否認涉及不法，辯稱是用於學校教學用途，沒有侵占。另校長楊珩，檢調雖未查出他挪用公款，但他在相關帳目文件上核章，被視為共犯。

再興小學是女教育家朱秀榮創辦的學校。1949年12月，朱秀榮隨國民黨政府來台，先創辦再興幼稚園，1953年再成立小學部，也就是現在的台北市私立再興小學。再興小學因有不少知名政商聞人子女就讀，包括前海基會董事長辜振甫的兒女，台泥前董事長辜成允、現任台泥董事長的女婿張安平等人，前總統嚴家淦、馬英九的女兒，以及親民黨主席宋楚瑜的子女被稱為「貴族小學」。