今天持續受低壓帶影響，天氣仍不穩定，雲林以南容易有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨機率也高，午後雷陣雨發展旺盛，尤其中南部、東半部及各山區容易有局部大雨或豪雨。周六（9日）北部天氣轉好，中南部仍有局部陣雨；另外周六起早晚天氣轉涼，約24、25度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明（7、8日）兩天受季風低壓環流影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，午後易有局部大雷雨伴隨劇烈天氣，平地注意積水，山區連日大量降雨，應注意坍方、落石或土石流。

最新模式模擬顯示，周六季風低壓水氣帶往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，北台灣天氣轉為穩定，各地早晚天氣稍涼，低溫約24、25度。周日至下周三微弱東北風影響，除迎風面東北部及午後山區偶有少量降雨，各地天氣穩定。

至於第13號颱風鴛鴦，吳德榮表示，目前在日本南方海面，向東北快速前進，明晚到周六清晨中心擦過日本本州東側或近海，強度沒有發展，仍為輕颱下限。