美國晶片龍頭英特爾（Intel）將在德國設廠提供晶圓代工服務，標榜能降低對亞洲的依賴，希望爭取到汽車等製造業的訂單。

英特爾商務長薛爾（Christoph Shell）接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，歐洲的客戶應該自問，自己對亞洲的代工廠有多依賴，英特爾未來在歐洲有完整的半導體產業鏈，比亞洲的競爭者更能穩定供貨。

英特爾斥資300億歐元（約新台幣1兆280億元）在德國馬德堡（Magdeburg）興建2座晶圓廠，預計明年上半年動工，2027年或2028年開始量產，並選擇鄰近的波蘭興建封裝和測試廠，主要業務是為歐洲製造業代工。

德國兩年一度的汽車博覽會慕尼黑車展（IAA MOBILITY）5日揭幕，將一連進行到10日，薛爾因此在會場上積極拜訪客戶，為德國新廠爭取汽車供應鏈的訂單，例如像特斯拉（Tesla）這樣自己設計晶片的業者。

不過，英特爾在德國設廠面臨強大的競爭者。首先是在德勒斯登（Dresden）設廠多年的代工大廠格芯（GlobalFoundries），正打算將生產重心移到歐洲。

台積電8月宣布在德勒斯登設廠，未來同樣可宣稱晶片是「歐洲製造」，而且台積電的優勢是成功爭取到大客戶博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）為合資夥伴。

不過，潛在客戶對英特爾在歐洲設廠反應相當正面。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）上週在一場會議指出，英特爾已從未來客戶獲得可觀訂金，不過他沒有透露客戶名稱。

美國半導體大廠高通（Qualcomm）近年與賓士（Mercedes）、BMW集團等德國車廠關係密切，也是英特爾未來可能的客戶。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）說，「我們需要遍布全球各地的晶圓廠」。（編輯：郭中翰）1120907