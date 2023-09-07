近來詐騙事情頻傳，不只買家被騙，就連賣家也遭殃；為防堵詐騙，7-ELEVEN自即日起再次攜手內政部警政署刑事警察局深度合作，透過門市、官網、社群等線上線下管道深度推動反詐宣導，並透過7-ELEVEN「OPEN將」與刑事局「刑事Bear」合體拍攝防詐宣導影片，教導民眾如何「識詐」，避免落入圈套。

7-ELEVEN持續積極協助政府推動反詐騙政策，期望透過7-ELEVEN近6,800家門市，打造全台最綿密的安心網購服務網絡，成為離全民最近的「防詐特攻隊」。

為積極解決買、賣家痛點，7-ELEVEN自2022年4月起領先同業推出「安心取」服務，透過「近6,800家門市端預防性宣導」、「24小時安心取線上申訴平台」兩大策略，協助消費者透過防詐、堵詐、退詐等3道防線防範詐騙包裹，藉由綿密的門市網絡組成點線面防線全力防堵詐騙案件；雙方再次攜手拍攝宣導影片教導民眾如何「識詐」，像是「要你傳遊戲點數密碼，就是詐騙！請立刻封鎖對方並撥打165反詐騙專線反映」，及透過徵才假話術誘騙受害者寄出個人重要資料；或是假買家聲稱無法下單，請賣家加入通訊軟體客服群組竊取個資詐騙等狀況，期望透過全台OPEN!CHANNEL播放影片向民眾宣導，提高全民反詐意識。