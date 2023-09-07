全台業績前三大的Gucci台北101旗艦店即將於下周改裝重開幕，其繼紐約、巴黎、米蘭之後，於旗艦店設置VIP專屬休息室及專屬電梯，不僅享受尊榮購物體驗，也提供更多空間方面的客製化服務，同時以往不定期全台巡迴的Gucci Salon頂級珍稀單品與訂製服務，亦首度以常態性模式進駐，訂製期3-6個月交貨。 除此之外，Gucci為慶賀台北101旗艦店開幕，特別為此獨家設計推出具紀念意義的數字101烙印圖案，獨特巧思更於數字當中注入台北101大樓的城市地標，目的為國際觀光客到訪101購物留下深刻印記。

為了強化對台灣頂級顧客的服務升級，繼紐約、巴黎、米蘭等城市後，101旗艦店亦加入提供Gucci Salon頂級服務的城市，包括專為顧客量身訂製Gucci Valigeria旅行世界系列、珍稀皮件、精緻生活珠寶與腕錶系列、配飾，以及晚禮服、西裝、禮服等頂級訂製服系列以及 Decor 家飾系列等。

另一亮點是，高達10米、全世界獨有的LED藝術牆面；精心打造以「當佛羅倫斯遇見台北」為主題，運用繪畫藝術歌頌著義式情懷與在地台灣文化，翱翔於湛藍天空的熱氣球，其球面圖騰以品牌發源地佛羅倫斯的聖母百花大教堂為意象、頂端則是代表著教堂的穹頂，自佛羅倫斯開始升空、遨遊於台灣自然景觀最後至台北101大樓，並有象徵著台灣在地文化的天燈冉冉升起，預料將成貴客打卡熱點。