一名女大生表示，家裡最新一期電費帳單高達7千元，詢問母親得知，暑假2個月冷氣24小時沒關過，本以為調到26度會較省電，沒想到還是這麼貴，家中冷氣是3級定頻，問「是這樣才讓電費增加嗎？」網友紛紛勸她換變頻，指電費可以省一半。

原PO前天（5日）於論壇《Dcard》指出，近日收到7月份電費帳單，2個月高達7千元，她詢問母親才知，2個月小姪子放暑假在家，怕他們熱到，冷氣24小時沒關過，母親為了省電費，刻意調至26度，沒想到還是這麼貴。

原PO表示，家裡的冷氣是3級定頻冷氣，但冷氣沒壞所以也沒汰換，「是這樣才讓電費增加嗎？好奇大家平常都吹幾度？這個月電費多少錢？」

貼文吸引網友關注，「變頻＋1級節能，便宜很多」、「能效1級冷氣真的會比較省」、「定頻冷氣真的比較耗電，我家之前冷氣也是定頻，去年底冷氣壞了，換變頻冷氣後，這期帳單省了一半」。

台電過去也曾發文解釋，變頻冷氣跟傳統的定頻冷氣差別在於，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉，變頻則改以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。