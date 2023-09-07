男星阿本（翁瑞迪）以節目《模范棒棒堂》出道，曾演出過許多偶像劇，直到2016年轉到幕後發展，今年7月起重返螢光幕前；近期他在節目上聊到「人設」話題，他表示，某位一線女星身上會散發出怪味，甚至還會大剌剌摳腳皮，導致化妝間充滿特殊氣味。

阿本日前到節目《11點熱吵店》中與來賓談到「明星人設」的話題，他透露，有位女星拍戲時形象相當甜美，彷彿走過都會有花香味般，怎料她私下個性相當海派，「有一天跟她對戲比較多的男演員，他跟我比較好，我們坐在化妝間聊天，他說『阿本你有沒有注意到身上有一個味道？不是臭也不是香，是反胃的味道』」。

然而，這時一旁的化妝師聽到了兩人的對話，湊過來表示知道他們在說什麼，更爆料那位女明星到場前一天沒卸妝也沒洗頭，身上的怪味是汗味加上乾洗頭的味道。

接著，阿本提到，自己有次看到造型師幫那位女演員梳頭髮時，因為頭上有膠梳不開，女演員還發出「嘖」的聲音，讓阿本忍不住告訴對方要多洗頭，以防噴髮膠過敏，沒想到被對方嗆頭髮油；然而，聽到這主持人沈玉琳忍不住好奇問到這位女星的身分，對此，阿本透露「蠻紅的，網路上也很紅，現在看到她的作品都會想到那個味道」。