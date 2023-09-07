有錢人出國都不喜歡自由行嗎？一名網友分享，日前赴歐洲旅遊遇到一家7人選擇跟團，了解背景後發現對方非常有錢，卻寧願找旅行社買行程。原PO認為跟團滿不自由，好奇「有錢人出國幹嘛跟團」，引起熱烈討論。

原PO在批踢踢發文，他去北歐旅行，遇到一家總共7個人跟團12天，「這麼有錢的人，出國為何不自由行」。他強調，安排自助旅行，同樣可以有高級住宿、享受美食，還不用配合團體時間甚至進購物點，若不是語言方面的問題，幹嘛跟團？

「跟團省很多麻煩，有錢人哪有時間在那邊規劃行程」、「其實夠有錢還可客製化，全家7人也是有領隊+導遊」、「有人幫你安排好幹嘛自助？沒錢才自助」、「跟團很方便啊！尤其歐洲，有個領隊或導遊可幫忙處理狀況」、「你都說北歐了，當地交通很不便」。

也有網友表示，有時帶長輩出國，考量腳程、體力等因素，不如跟團比較方便，「一個人自助沒問題，一群人乾脆照行程走，大家都沒意見」。