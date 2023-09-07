9月28日就是教師節，為感謝辛苦的教師們春風化雨，台中市教育局與藝文、旅遊、住宿、餐飲、休閒娛樂、零售業及手作文創共75家知名企業及店家聯手合作，於9月17日至10月10日期間推出教師專屬優惠活動，有的免費、有的打折，歡迎多加利用。

教育局長蔣偉民表示，教育是國家社會進步的基石，優質的教師更是推動教育往前邁進的關鍵推手。為表達對所有教師最崇高的敬意與祝福，並激勵教師們繼續抱持教育熱忱與使命感，教育局特別與店家合作推出優惠活動，藉以感謝教師們的辛勞。

教育局指出，今年合推出教師專屬優惠的75家知名企業及店家，除了餐飲業熱烈參與外，休閒娛樂業、服務業與醫療保健業也加入行列，有寶島眼鏡、東關溫泉大旅社、樹生休閒酒莊、雪莉貝爾彩繪冰品、七分窯、赤鬼炙燒牛排、麗寶樂園等，針對台中市教師們提供特別優惠。

教育局說明，教師專屬優惠活動，諸如音樂城市各式福利品5折起、沐心泉休閒農場免費入園、大醬無煙燒烤買1送1、仁愛眼鏡進口鏡片5折起，有的免費、有的打折，各級學校教職員只要至合作優惠店家消費，出具識別證、教師證或掃描 QR 碼登錄，即可在9月17日至10月10日期間享受優惠。優惠資訊可至台中市教育服務網( https：／／www.tc.edu.tw／page／6ea0d0a0-c3e7-4485-9925-ac95271ad618／news-content？id=200148 )查閱。