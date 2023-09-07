民進黨總統參選人賴清德昨（6）日召開記者會公布「國家希望工程」國政願景，要打造民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣，其結合新境界文教基金會、青平台基金會以及台灣智庫等三大智庫，集結逾200位學者專家加入智囊團。對此，國民黨智庫執行長柯志恩表示，有許多學者專家她都有交流過，並認為賴應查一下背景，否則恐會有人對賴的國政顧問提出質疑。

柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》中談論賴清德公布的「國家希望工程」國政願景，並質疑國人已經給民進黨7年半時間，希望都破滅了，現在還在說要給希望？柯志恩也提到，賴清德在擔任副總統時沒有聲音，現在才說要給我國人希望，那總統蔡英文給國人什麼東西？

柯志恩強調，這些論述很難說服人，且雖有200位學者專家加入智囊團，但提出的每個政策都僅大略說過，看不出長照3.0在講什麼，不但沒有談論細節，還花很多時間把自己從頭到尾介紹一遍。

針對賴清德集結逾200位學者專家加入智囊團，柯志恩爆，有幾個人她都認識，並以「我很放心」反諷。柯志恩進一步說明，有幾個學者專家是她在學術界有交流過的，認為應該僅是掛名，但她認為，掛名前賴應該查詢一下大家的背景，否則賴未來除了面臨學倫問題外，外界將對賴的國政顧問會提出質疑。