大陸《環球時報》報導，第七次中澳高級別對話將於7日將在北京舉行，澳洲外交部此前發布消息稱，這將為各界高級代表提供平台，就兩國關係廣泛交換觀點。美聯社稱，這是兩國關係回暖的進一步跡象。大陸學者認為，雙方將關注經貿、赴澳旅遊和留學問題。

《環球時報》報導，廣東國際戰略研究院副院長周方銀表示，澳工黨政府的外交是多方面的，雖然在防衛上緊跟美國，但在經濟上非常務實，注重修復對中關係。在這次對話會上，經貿尤其是取消輸中產品限制的問題會是澳首先關注的。

其次是中國人去澳旅遊和留學的問題。聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳指出，他對中澳對話恢復持謹慎樂觀歡迎的態度。他說，澳國內經濟形勢嚴峻，需要中國購買它的農產品和礦產品。但任何國家之間的合作都應是互利共贏的，不能只是中國對澳洲開放市場，澳也要給中國企業提供平等安全的投資環境。

據澳洲外交部網站消息，此次澳中高級別對話為相關方就貿易和投資、民間交流以及地區和全球安全等議題上的建設性討論提供了契機。《澳洲金融評論報》稱，澳方代表團由18名成員組成，涉及高等教育、旅遊、交通、文化和媒體等多個領域。

上一次中澳高級別對話於2020年初在澳洲雪梨舉行。澳外長黃英賢表示，「這是自2020年初以來首次舉行高級別對話，代表在加強雙邊交流和穩定兩國關係上又前進了一步。」

此次澳代表團團長、前貿易部長克雷格·愛默生在澳媒發文稱，由政府官員和民間人士組成的對話並不旨在實現外交或經濟突破，而是要增進對對方觀點的理解，這對隨後的政府間討論是有價值的。雙方都希望討論是無畏、坦誠和友好的。如果明智地處理分歧，兩國可以加強雙邊關係，維護各自的國家利益。

《環時》報導稱，2018年以來，澳洲在禁止華為參與5G建設，以及新冠溯源等問題上充當「急先鋒」，致使中澳關係跌入谷底。但去年5月，澳工黨政府上台後，開始在一定程度上緩和對中關係。