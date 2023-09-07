合浦漢代文化博物館館藏以東漢波斯陶壺等文物著稱，是當地透過海上絲綢之路與東南亞海外諸國貿易交往的重要物證。（朱紹聖攝）

大陸廣西合浦的海絲非物質文化遺產體驗館，可以領略到烏木和硬木雕刻的匠心獨運。（朱紹聖攝）

「走進壯美廣西，探尋向海之美—2023年兩岸媒體人聯合採訪活動」6日走訪大陸廣西合浦漢代文化博物館（又名合浦縣博物館）。近期主打海上絲綢之路首發港的合浦縣，從近2000年前就是與東南亞、南亞諸國貿易往來的所在地，出土文物見證了北部灣地區與域外開展商貿、文化交流的悠久歷史。

成立於1978年9月的合浦漢代文化博物館，2008年12月遷館至現址。館區佔地面積1萬3300平方公尺，總建築面積4105平方公尺，是以漢代海上絲綢之路歷史文化展示為主的專題遺址類博物館。

西元前111年，漢武帝出於鞏固邊疆及海外貿易的需要，在以今日雷州半島為中心處設置合浦郡。自此，合浦就是漢代與東南亞、南亞諸國貿易往來的始發港。

自漢代長安（今西安）出發，先走陸路至南郡（湖北荊州），然後經水路順長江入湘江，過靈渠再通過北流河、南流江即可順利到達合浦，而來自東南亞、南亞等地的貨物，也透過這條路線從合浦輸往中原地區。

紋飾精美的青銅器，具地方特色的陶器等，生動展示了漢代合浦地區漢越文化走向融合和統一的歷程，而琥珀、瑪瑙、琉璃等大量珠飾品，則見證了北部灣地區與域外開展商貿、文化交流的悠久歷史。

合浦漢代文化博物館館藏文物共5208件（套），其中一級文物21件，二級文物201件，三級文物360件，以東漢波斯陶壺、湖藍色玻璃杯、金串飾、褐色纏絲瑪瑙、綠柱石水晶混合串飾等文物著稱，是漢代合浦透過海上絲綢之路與東南亞海外諸國貿易交往的重要物證。

與此同時，為了展示「海絲」始發港的文化風采，合浦政府指定由縣政協牽頭建設海絲非物質文化遺產體驗館，從中可以領略角雕和貝雕的巧奪天工、烏木和硬木雕刻的匠心獨運、南流江玉的晶瑩圓潤，赤江陶和小江瓷的推陳出新與金銀飾品等。