新華社7日報導，正在印尼訪問的中國國務院總理李強當地時間9月6日下午考察了中印尼合作項目雅萬高鐵。印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特，交通部長布迪陪同考察。李強強調，雙方要再接再厲，繼續在該地區高品質共建「一帶一路」合作中領跑，推動中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆，全長142公里，設計最高時速350公里，是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地，由中國和印尼合資設立的中印尼高鐵公司負責投資、建設、運營。

李強抵達哈利姆高鐵站時，受到中印尼兩國員工熱烈歡迎。李強聽取了雅萬高鐵建設情況彙報，對兩國建設者付出的艱辛努力表示讚賞。

李強指出，作為東南亞首條高速鐵路，雅萬高鐵是習近平主席和佐科總統親自關心推動的中印尼共建「一帶一路」合作旗艦項目，不僅承載著印尼人民對美好生活的嚮往，也是地區開發中國家攜手邁向現代化的成功範例。雙方要落實好兩國元首重要共識，精心做好各項準備，確保高鐵高標準開通、高品質營運，為印尼和地區現代化建設注入強勁持久動力。

李強隨後試乘雅萬高鐵並考察了卡拉旺站月台建設情況。他表示，高鐵鋪就的是一條融合之路、開放之路、共富之路，不僅縮短了城市間的時空距離，還會帶動產業結構優化升級，為沿線經濟發展賦能。中方願與印尼分享成熟經驗，共同做好高鐵興業興城這篇大文章。

李強指出，中印尼兩國經濟互補性強，務實合作潛力巨大。雙方要再接再厲，繼續在本地區高品質共建「一帶一路」合作中領跑，推動中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階，為兩國人民福祉和地區發展繁榮貢獻力量。

中國國務院祕書長吳政隆等參加上述活動。