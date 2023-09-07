56歲日本男星東山紀之昔日以偶像團體「少年隊」出道，目前依然活躍於演藝圈，近日他宣布引退，並繼任傑尼斯新任社長，而他也於台灣時間今(7)日下午1點召開記者會，回應性侵、新社長繼任等事，而公司是否改名成為外界焦點。

傑尼斯事務所的已故創辦人強尼喜多川遭捲性醜聞風波後，引發日本社會的高度關注，對此傑尼斯也委任外部專家成立「再發預防特別小組」調查相關情事。據日媒《Sponichi Annex》報導，傑尼斯事務所接受專家小組的建言，決定於7日的記者會中，發表藤島茱莉景子社長退任，由東山紀之接任新社長的消息，此舉被視為一大改革，因傑尼斯自1962年創立以來，61年皆以家族企業的形式經營公司。

而東山紀之在記者會將宣布新的經營體制，日前他雖然公開建議公司改名，不過知情人士透露，未來公司在不改名情況下進行改革。除了東山紀之，負責培育小傑尼斯（新人練習生）的「Johnnys' ISLAND」社長井之原快彥，傳出將會接任傑尼斯副社長，可能也會出席記者會，而藤島茱莉景子則考量身體狀況再出席。

至於性侵一事，傑尼斯事務所透過外部專家小組調查，專家認定已故創辦人強尼喜多川性侵、性騷旗下練習生為事實，除了報告專家調查的結果外，外界關注是否會針對受害者提出救濟相關的措施。

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