一名20歲男性需追蹤血壓、血脂、血糖數值，但醫師發現，男子回診提供的在家血壓紀錄表，與在醫院量測的數值差距非常大，男子均稱是因為是白袍症所致。直到男子某次回診，醫師才知男子到醫院都會先抽菸、待菸味散後，才量血壓看診。醫師表示，抽菸會使血壓飆高，長期高血壓會導致血管硬化，引發中風、甚至猝死。

敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其臉書粉專表示，上述男子每次回診時，提供家中量測的的血壓紀錄表中的收縮壓都在130～140毫米汞柱，但每一次在醫院量測都高達190～200毫米汞柱，讓他不禁懷疑，是否為男子家中的血壓計出問題。但男子表示，應是所謂的白袍症候群，只要見到醫生血壓就會飆高。

後來男子某次回診時，陳榮堅發現，男子身上有股淡淡的菸味，進一步了解才知道，原來男子血糖值較高，先前衛教均勸阻不要抽菸，男子為了怕被發現違規抽菸，每次進到醫院前都會先去抽菸，待半小時後菸味散去再來看診、量血壓。醫師表示，菸品的尼古丁等物質會使血管收縮、導致血壓上升，因此該次請男子2個小時再量，果然血壓值就恢復正常。

陳榮堅並提醒血壓控制的重要性。他表示，當人體血壓一直維持過高，血管壁會增生、進而粥狀硬化，當血管硬化，一旦遇到緊急狀況，血管沒有伸縮能力，血管容易直接破裂，而引發中風、甚至是猝死。

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