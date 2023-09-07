信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，超高齡化的社會快速來臨，衍生出許多銀髮商機，例如銀髮照護與養生村等，也衍生出獨居、老人住老宅等問題，另外，最直接的就是近年不動產繼承的件數年年創高。統計今年前七月的建物繼承移轉棟數，較去年同期增加18%且數量創下同期新高，反映世代間的財富移轉狀況越來越為普遍。

統計顯示，今年75歲以上人口，共約有156萬人，過去20年每年增加不到6萬人，不過今年進入轉折點增加高達8萬人，推估2024到2040年，每年都將增加10萬人，顯示老化速度與數量都相當驚人。

曾敬德指出，人口快速老化最直接的就是繼承等問題會發生，由於早年長輩孩子生得多，因此繼承時為了公平分配，常見就是賣掉後再分配，但也因為小孩生得多，繼承時也會遇到許多問題，不過繼承是常見世代間的財富移轉，只是繼承人恐怕也是5、60歲的族群，年輕人等房的機率不太高。