新華社7日報導，中國國務院總理李強在雅加達當地時間9月6日下午，出席東亞合作領導人系列會議期間，會見甫於8月22日當選的柬埔寨新任總理洪馬內（Hun Manet）。李強稱，雙方要繼續通力合作，維護東協中心地位，把穩地區合作正確方向。洪馬內說，願在洪森前總理和習近平主席共同構建的雙邊友好關係基礎上，與中方推動兩國各領域合作進一步發展。
李強表示，中柬關係禁受住了國際風雲變幻，始終堅如磐石、牢不可破，樹立了新型國際關係的典範。中國是柬埔寨值得信賴的合作夥伴，將一如既往堅定支持柬埔寨走符合自身國情的發展道路，堅定支持柬方維護國家主權、安全和發展利益。
李強指出，雙方要加強友好往來，進一步對接發展戰略，推進共同發展。以商簽新版命運共同體行動計畫為契機，通盤謀畫好中柬全面戰略合作，助力柬國家繁榮發展和長治久安。雙方要繼續通力合作，維護東協中心地位，把穩地區合作正確方向。
洪馬內表示，柬中建交65年來，兩國合作取得豐碩成果。中國是柬埔寨的好朋友和值得信賴的好夥伴。柬新政府將繼續堅持柬中關係的原則和架構，在洪森前總理和習近平主席共同構建的雙邊友好關係基礎上，與中方一道推動兩國各領域合作進一步發展。
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