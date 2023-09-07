小編今（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。華為上周突然推出全新5G旗艦手機Mate 60 Pro，並搭載由中芯國際製造的先進晶片「麒麟9000s」，一舉震動全球業界。Mate 60 Pro連日來在中國大陸引爆熱銷潮，機構認為，華為新機恐將讓9月稍晚上市的iPhone 15，損失38％的中國銷量，加上傳中國禁止政府官員工作時使用iPhone，2大利空夾殺，拖累蘋果股價重挫3.6%，創下一個月來最大單日跌幅。

【1】華為新機 可能搶下i15陸38％銷量

在蘋果iPhone 15即將上市前夕，華為新機已搶占先機。投行傑富瑞（Jefferies）報告表示，由於Mate 60 Pro上市前五日已賣出逾85萬支，相當於去年iPhone 14系列機型在中國的銷售情況。在Mate 60 Pro需求激增之際，若該手機銷量達到500萬支，可能會讓iPhone 15損失38％的潛在中國銷量。

【2】AI晶片供不應求！劉德音：CoWoS約1年半後產能跟上

AI供應鏈可望成為新護國群山！台積電董事長劉德音6日首次對AI產業提出樂觀看法，他表示，AIGC（生成式人工智慧）造成全球AI晶片短缺，主因在於CoWoS需求，短時間內激增三倍之多，並強調台積電將在1年半後，能充分支援市場需要。

【3】蘇姿丰：AI市場將一飛沖天

超微（AMD）執行長蘇姿丰5日指出，人工智慧（AI）市場正「一飛沖天」，企業對超微高階AI資料中心晶片的興趣，已轉化為銷售，下半年資料中心業務預料非常強勁。蘇姿丰並對台積電按讚，強調超微將成為台積電亞利桑那廠的早期客戶。

【4】聯電8月營收 中止連5月成長

半導體供應鏈持續調整庫存，晶圓代工大廠聯電8月營收為189.52億元，較上月微減0.59％，中止單月營收連續5個月的成長，法人預估聯電第三季營收將較上季小幅下滑。

【5】Fed鴿中帶鷹 11月升息機率增

聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）5日指出，近期一輪強勁的經濟數據，為Fed爭取時間，謹慎決定是否進一步升息?這位向來力主持續升息壓制通膨的鷹派大將此番立場偏鴿，9月例會按兵不動幾成定局，但11月升息的機率升破4成。