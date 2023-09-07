海葵颱風雖已遠離台灣，但風雨重創台東地區，許多地區道路中斷，台東縣政府昨（6）日表示，海端鄉利稻村今停止上班上課；宜蘭縣大同國中今也因台7甲線10.4K道路中斷，今停止上班上課一日。

遇颱風就停電林園汕尾居民苦 立委要求台電先擬4規畫
以阿卡貝拉音樂為起點 中保科創辦人林孝信打造宜蘭為台版維也納
台東停電進入第3天 經部次長保證天黑前復電9成
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