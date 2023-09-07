宜蘭大同國中急停班課 台東1村今也停班課 08:382023/09/07 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣海端鄉利稻村今停止上班上課；宜蘭縣大同國中今也因台7甲線10.4K道路中斷，今停止上班上課一日。圖為台7甲線10.4K道路中斷照。（圖四工處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海葵颱風雖已遠離台灣，但風雨重創台東地區，許多地區道路中斷，台東縣政府昨（6）日表示，海端鄉利稻村今停止上班上課；宜蘭縣大同國中今也因台7甲線10.4K道路中斷，今停止上班上課一日。 遇颱風就停電林園汕尾居民苦 立委要求台電先擬4規畫 以阿卡貝拉音樂為起點 中保科創辦人林孝信打造宜蘭為台版維也納 台東停電進入第3天 經部次長保證天黑前復電9成 #停班停課 #宜蘭 #台東 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭艦為船長千里送藥 管碧玲向艦長與船員致敬 12:092023/09/05 政治 交通受阻客運過不去 宜蘭這些學校繼續放假 09:212023/09/05 生活 台東縣爭取百名災後臨時人力 時薪、時數曝 18:272023/09/06 生活 宜蘭五星飯店竟馬桶不能沖 衣櫃掛「原味內褲」她喊太噁 09:382023/09/05 生活 海葵釀高雄8萬戶停電 暖男兄弟檔暴雨搏命搶修 19:232023/09/05 生活 安農溪建輕艇賽道審核中 環團質疑：民代有施壓之嫌 16:172023/09/06 生活 海葵颱風過境聯外道路受阻 台東多處山屋、步道持續暫停開放 12:152023/09/06 生活 海葵強襲路斷、停電 宜蘭碧候溫泉持續休園 19:542023/09/05 生活 救災不分藍綠！ 陳其邁越洋致電饒慶鈴 助台東恢復市容 16:282023/09/06 政治 挺過颱風 台東總圖工程未受損 預計明年6月完工 17:572023/09/06 生活 林孝信成立文化基金會 扶植蘭陽打造未來之星 21:352023/09/06 財經 台東災後復原進度慢 高雄派「台東加油」隊32車80人 22:472023/09/06 生活 睽違半年將再開準備庭 43天密集13次「林姿妙皆被傳喚」 23:322023/09/06 政治 台東倒樹太胖了 吊車後輪朝天「打瞌睡」 15:022023/09/06 生活 颱風假公司發1公告！他急問「違法否」 網：老闆人超好 15:232023/09/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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