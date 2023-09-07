香港警方西九龍總區重案組在尖沙咀進行掃黃，逮捕數名賣淫女子，其中一位居然是AV女優舞羽美翔，被逮時宣稱只有26歲，不過比對後發現實際年齡已經要40歲，與對外宣稱的年紀差了一大截。

根據《香港01》報導，香港警方在尖沙咀大規模掃黃，破獲一個賣淫集團，逮捕11名賣淫女子，包括4名日籍女子及2名大陸女子，該賣淫集團以Telegram招攬客人上門，並提供賣淫女子的性感照給客人選擇，更標榜是「真人對相」，每次收費約6千元港幣左右(約2.4萬台幣)，如需要求額外服務，就必須事先進行詢問，視狀況加碼收取費用。

而被逮的女子中，包括AV女優舞羽美翔，賣淫集團對外宣稱她是90後世代，目前年僅26歲，更打著有傲人J罩杯的火辣身材吸客，不過經過身分比對後，發現她下個月就要邁入不惑之年，就連去年4月在出道拍攝AV時，都對外謊報只有36歲，賣淫收入也不如外界傳言的多，每次僅有4000至1萬台幣，對此，香港警方透露出入境條件放寬後，來香港賣淫的外籍女子有攀升趨勢，其中包括日本3、4線的AV女優。