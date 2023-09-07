安泰銀2023年上半年淨收益29.7億元、年減5.3％。惟受提呆費用達13.95億元、年增近3.41倍拖累，使稅後淨利驟降至0.71億元、年減達93.74％，每股盈餘（EPS）0.04元，雙創近14年同期低。

安泰銀因應台中永豐棧酒店原東家豐昱國際不良債權、台開逾放轉銷呆帳，去年第四季及今年首季分別增提9.57億元及13.43億元備呆，拖累營運連2季虧損，首季下探12年半低。不過，第二季營運已轉虧為盈，稅後淨利6.58億元、每股盈餘0.34元，雙創近5季高。

安泰銀指出，上半年核心業務放款動能穩健成長。在放款及保險業務帶動下，第二季手續費淨收益4.8億元，季增11.83％、年增14.58％，登近3年高。上半年手續費淨收益9.09億元、年增達18.34％，為近4年同期高。

而去年以來大幅升息環境，雖帶動安泰銀放款利息收益大增，但也使存款成本顯著增加，使第二季利息淨收益8.79億元，季增3.05％、但年減16.33％，上半年利息淨收益17.33億元、年減13.74％，為近12年同期低。

安泰銀表示，今年在最適化風險與收益下追求放款穩健成長及放款組合平衡。截至6月底放款餘額2238億元、存款餘額3023億元，存放比74.04％，優於全體國銀平均69.89％。存款方面，外幣存款比重增至20％，較去年底成長8.4％。

受上述大額提呆影響，安泰銀截至6月底逾放比升至0.86％、備呆覆蓋率降至160.07％。不過，資本適足率16.16％，第一類資本比率及普通股權益比率皆為14.99％，總放款覆蓋率1.38％，優於整體國銀平均的15.06％、12.87％、11.52％及1.36％。

展望後市，在通膨及地緣政治等風險變數持續影響下，下半年整體經濟情勢未見明朗，安泰銀表示將審慎因應，透過聚焦目標市場與利基業務、妥適資產配置、嚴謹的風險管理，並深化數位發展與營運韌性，追求持續成長。

安泰銀財務長陳琬鈺表示，今年放款預期溫和成長2～3％，存放比目標維持74～75％。由於上述逾放個案均為足額擔保，目前未來將可足額回收。同時，目前已有較大案件已完成催理，第三季逾放比應可有所改善，下半年資產品質將回復相對穩定狀態。