王品公布2023年8月自結合併營收21億元，月增7.71％、年增達13.16％，改寫歷史次高。其中，台灣事業群16.06億元，月增8％、年增達19.16％，同創歷史次高。中國大陸事業群4.94億元，月增6.77％、年減2.76％，登今年次高。

累計王品前8月自結合併營收149.99億元，年增達28.51％、續創同期新高。其中，台灣事業群114.28億元，年增達33.89％、續創同期新高。中國大陸事業群35.71億元，年增13.87％，維持穩健復甦步調。

王品表示，8月營運受惠暑假、父親節與七夕旺季加持，配合展店效益挹注，台灣事業群合計共有7品牌誕生多達16家千萬業績門市，僅次於1月的19家紀錄，且涵蓋西餐、火鍋、吃到飽與中餐品類。

其中，「肉次方」4家門市均創千萬業績「全壘打」，新開幕的「和牛涮」高雄夢時代店、韓式料理「初瓦」台中台灣大道店業績亦突破千萬，而「王品牛排」、「青花驕」、「夏慕尼」、「享鴨」均有門市繳出破千萬業績佳績。

展望9月，儘管暑期旺季已過，王品集團旗下品牌祭出多重開學好康，搶攻開學季與中秋節連假檔期聚餐商機。而三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」及「最肉」中秋節訂位已近8～9成，並攜手「王品嚴選」推出4款外帶燒肉禮盒，今年業績挑戰年增3～5成。