第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月14日於國父紀念館登場，6日舉辦入圍名單揭曉記者會，評審團主席陳清河撂重話除名性騷藝人，曾奪下廣播金鐘的黃子佼、黃連煜先前接連被爆出MeToo風波，兩人都沒有入圍，形同正式封殺並除名，對此，黃連煜經紀人做出回應。

陳清河表示：「只要跟性平有關的部分，因為它有社會觀感的底線，這個部分經過討論之後，不希望單一個人的部分引起社會爭議。」，他嚴肅說，評審團有共識，這條紅線是不能踩的，「節目的部分我們還是照常的，因為節目是團隊，個人的獎項，我們就沒有給他鼓勵。」

針對遭廣播金鐘封殺，根據《三立新聞網》報導，黃連煜經紀人表示，節目3月才上線，黃連煜認為才做2個月就報名有些不妥，還直言「憑什麼報名」婉拒電台，經紀人強調：「根本沒報名，所以沒有所謂除名。」

而黃子佼主持的廣播節目《飛碟五子奇》，今年有報名獎項，但沒有被提名，陳清河說：「據我了解節目團隊是有他（黃子佼）的，個人獎是沒有。」

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