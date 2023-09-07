38歲台灣男藝人許孟哲以男團5566正式出道曾紅極一時，而他與老婆趙孟姿結婚4年育有一女一子，一家四口幸福美滿。許孟哲經常在社群媒體分享生活，昨（6）日罕見針對美食影片做出批評，直言：「為什麼這麼就是不捲舌！」

許孟哲透過社群平台發布幾則動態，提到許多介紹美食影片都有發音不標準的問題，他直言只要聽見把肉唸成「ㄌㄡˋ」的影音，就不會看完且直接滑走。許孟哲崩潰表示，「多到很想留言給小編，為什麼這麼就是不捲舌」，接著向廣大網友拋出疑問，「不管歌、戲、影片，這樣發音你們可以嗎？」背景更忍不住大大寫上正確發音「ㄖㄡˋ」。

許孟哲無法接受發某些音時不捲舌。(圖/許孟哲 IG)

許孟哲隨後分享網友的答覆，只見網友寫下，「發音不標準不能接受，會影響觀影體驗」，而他也舉例先前曾看過的一部電視劇，劇中演員也出現發音問題，其中一句台詞為「不要攔我！ㄌㄤˊ（讓）我死了算了！」讓許孟哲相當無奈，「如果是我應該就真的不會攔你了」。

此外，許孟哲還公開另一則留言，網友提到，如果是一般YouTube影片仍在接受範圍，不過歌曲或戲劇以及較為正式的報導則不行；許孟哲對此卻抱持不同意見，在回應中強調，「不行呀～對我來說兩個都一樣，不用像主播字正腔圓，但是至少要讓人聽起來舒服嘛～」