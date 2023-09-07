居民在馬公港碼頭爭睹澎湖輪首航抵澎。（許逸民攝）

因海葵颱風攪局取消9月5日首航，延至昨夜從高雄搭載268名旅客首航出發的新船澎湖輪夜航往澎湖，今天清晨順利抵達馬公港，雖沒有官方歡迎儀式，只有噴水禮，卻仍吸引不少當地居民前往一睹風采。不過，進港泊靠時，疑似想依靠纜繩修正船身位置，卻造成二纜瞬間繃斷意外，讓碼頭上觀禮的民眾發出一片驚呼聲，幸好只是虛驚一場，無人受傷。

澎湖輪清晨首航抵澎，以噴水船迎賓。（許逸民攝）

澎湖輪首航抵澎旅客，也不忘拍下這歷史一刻。（許逸民攝）

取代台華輪的澎湖輪首航，是昨（6）日深夜11時30分，從高雄港出發，於今（7）日清晨5時30分，在2艘噴水船引領下進入馬公港，並有噴水禮歡迎，且入港前船首與碼頭同時施放鞭炮。

分乘2台3輪摩托車搭澎湖輪抵澎旅遊的陳姓一家4口。（許逸民攝）

雖然官方歡迎儀式，延至12日上午才要舉行。不過，馬公港碼頭不但有想先睹為快的居民爭睹新船靠港，即使下船旅客，也不忘拍照留下這歷史一刻。其中還有分乘2輛加拿大進口三輪摩托車下船的陳姓遊客一家4口，因兒子在澎服役退伍後，每年都會返回澎湖懷舊，因此剛從希臘旅遊回國的他們全家，就搭乘澎湖輪首航抵澎，來個環島旅遊。

全長近120公尺、總噸位為9980噸、最大船速22節、最大載客數600人的「澎湖輪」，是由日本內海船廠所打造的全新船舶，最大載運量還可同時承載大型遊覽車4輛及小客車82輛，可說足敷澎湖居民對車輛運送、生鮮蔬果之運載及郵件託運等民生需求。

不過，因航速過慢及外觀略嫌有點呆板不顯眼，引發詬病，但今日清晨載運268名旅客、60輛大小車輛抵澎，也為台澎藍色公路歷史寫下交通新頁。