因海葵颱風攪局取消9月5日首航，延至昨夜從高雄搭載268名旅客首航出發的新船澎湖輪夜航往澎湖，今天清晨順利抵達馬公港，雖沒有官方歡迎儀式，只有噴水禮，卻仍吸引不少當地居民前往一睹風采。不過，進港泊靠時，疑似想依靠纜繩修正船身位置，卻造成二纜瞬間繃斷意外，讓碼頭上觀禮的民眾發出一片驚呼聲，幸好只是虛驚一場，無人受傷。
取代台華輪的澎湖輪首航，是昨（6）日深夜11時30分，從高雄港出發，於今（7）日清晨5時30分，在2艘噴水船引領下進入馬公港，並有噴水禮歡迎，且入港前船首與碼頭同時施放鞭炮。
雖然官方歡迎儀式，延至12日上午才要舉行。不過，馬公港碼頭不但有想先睹為快的居民爭睹新船靠港，即使下船旅客，也不忘拍照留下這歷史一刻。其中還有分乘2輛加拿大進口三輪摩托車下船的陳姓遊客一家4口，因兒子在澎服役退伍後，每年都會返回澎湖懷舊，因此剛從希臘旅遊回國的他們全家，就搭乘澎湖輪首航抵澎，來個環島旅遊。
全長近120公尺、總噸位為9980噸、最大船速22節、最大載客數600人的「澎湖輪」，是由日本內海船廠所打造的全新船舶，最大載運量還可同時承載大型遊覽車4輛及小客車82輛，可說足敷澎湖居民對車輛運送、生鮮蔬果之運載及郵件託運等民生需求。
不過，因航速過慢及外觀略嫌有點呆板不顯眼，引發詬病，但今日清晨載運268名旅客、60輛大小車輛抵澎，也為台澎藍色公路歷史寫下交通新頁。
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