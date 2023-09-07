女星伊能靜出道多年，依舊保有凍齡美貌和纖細身材，2015年她梅開二度嫁給秦昊後便在大陸定居；日前微博上以「伊能靜要檢查秦昊手機」衝上熱搜，讓網友以為兩人再度傳出婚變危機，怎料點進去才發現原來是兩人在放閃，笑翻一票網友。

伊能靜再婚後將事業重心放在大陸，直播賣貨業績都相當驚人，更有人誇讚她因保養得相當好，因此賣起保養品相當有說服力，直言：「姊姊太厲害，根本不用靠老公」；然而，日前伊能靜一如往常直播時，秦昊突然來電，讓伊能靜搞笑說道：「秦昊最近太殷勤，回家要好好檢查他的手機」，甜蜜又真實的互動，讓網友看了直呼：「真的太甜！」。

事實上，伊能靜夫妻過去大方在真人秀、綜藝節目合體，秦昊曾分享夫妻相處，認為兩人能之所以可以走到現在「肯定是要有愛，但愛不意味是依附，不意味是乞討」，相處默契就是彼此都「做自己」，不只是要走到老的伴侶，也是生活上的好戰友。

此外，伊能靜之前也曬出秦昊在電視劇《漫長的季節》劇照，除讚賞丈夫敬業的精神外，也透露2人互動減少的原因，表示自己是希望可以保持他演員的神秘感。