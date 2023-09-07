今年45歲的台灣饒舌歌手MC HotDog熱狗（姚中仁）曾與頑童MJ116、張震嶽組成兄弟本色限定團體，個人則以專輯《Wake Up》拿下第18屆金曲獎最佳國語專輯獎，還正式加入《中國有嘻哈》、《中國新說唱》等節目擔任明星製作人兼評審，是演藝圈新星的模範前輩。

不過昨（5）日深夜，熱狗卻突然在臉書向漫畫家朱德庸致歉，透露自己的新歌〈樓下的房客〉抄襲其作品，「犯了非常低級且嚴重的錯誤」。

MC HotDog熱狗自爆新歌抄襲！單曲釋出才發現：犯了非常低級且嚴重的錯誤

熱狗昨日晚間在個人臉書說明自己做了一件非常蠢的事情，他分享〈樓下的房客〉創作靈感來源是2004年存在電子郵件裡的網路短篇文字，去（2022）年因工作往返台灣、中國兩地，在隔離期間寫歌時翻找到這封信件，「重新發現後簡直驚為天人，就把它拿來當靈感發想，最後成為了〈樓下的房客〉這首歌」。

熱狗透露創作當時並不曉得短文源於朱德庸漫畫，直到〈樓下的房客〉單曲釋出，有人好心提醒才知曉，「真的非常感謝朱德庸老師當年的這篇作品，給了我寫這首歌的靈感。我要用這首歌向朱德庸老師致敬，沒有這些文字，沒有這些漫畫的啟發，我真的寫不出這首這麼有意義的作品」。

但熱狗也嚴正強調〈樓下的房客〉已全面下架，預期發布的MV也不會公布，「我們公司上下，乃至於我本人，都犯了非常低級且嚴重的錯誤」，他指出公司內部審核、查核非常不嚴謹，宛如一盤散沙，從正式錄音至今半年時間都沒有人提出質疑，「最該檢討的就是我，我竟然會天真地不知道我在2004年紀錄的那些文字其實是源自於朱德庸老師的漫畫，還得意洋洋自以為發現了一個年代久遠流傳在網路上的寶藏故事...關於我們審核查核如此不嚴謹，在此向朱德庸老師道歉」。

最後熱狗三度道歉，強調〈樓下的房客〉創作靈感源於朱德庸老師在2004年出版的《什麼事都在發生》多格漫畫書籍裡的〈跳樓〉，歌曲完成後也沒有取得對方授權就發布歌曲；但熱狗和歌迷分享，〈樓下的房客〉是一首有意義、可以讓人思考的好歌，也是近幾年寫過最滿意的一首歌，「但無論我自己有多喜歡，我也需要去面對自己和公司犯下的錯誤」，最後表示自己和公司都會重新上緊發條，查明來源更加清楚，「同時也要呼籲大家，珍愛生命，我想這也是朱德庸老師的故事最核心的理念」。

MC HotDog熱狗抄襲爭議一夜延燒逾7百筆聲量！歌迷認可勇於認錯作法：團隊要一起精進

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「MC HotDog熱狗」聲量趨勢，可以發現5月10日因為HiNet光世代、TOYOTA在臉書粉絲專頁舉辦「hito流行音樂獎」抽門票活動，其中TOYOTA猜歌手大賽答案包含MC HotDog，當日網路聲量也竄燒至3,055筆；9月5日熱狗坦承新歌〈樓下的房客〉靈感發想來自朱德庸老師在2004年出版的《什麼事都在發生》漫畫內的〈跳樓〉，第一時間得知後也立刻下架歌曲，並聯繫朱德庸道歉、努力取得授權，網路聲量來到788筆。

對此不少網友也力挺熱狗勇於認錯作法，「期待獲得朱老師正式授權，讓這首好歌正式發行」、「勇敢承認自己的錯誤，果然是我敬愛的狗哥」、「上架第一天聽過非常的讚，希望有機會還能再聽到」、「很有擔當拍拍手，團隊要一起精進，多看多聽多學習」。

據《ETtoday星光雲》報導，朱德庸透露早在熱狗新歌上架時就發現自己的作品被抄襲，雖然感到不可思議、錯愕，他仍接受熱狗道歉，「我要的就是公開道歉跟公開澄清，如果都不道歉澄清，多年之後必定會造成混淆的，不會有人記得這件事」，不過他話鋒一轉，表明自己拒絕在這個情況下授權，「我所有作品授權的，都是經過合作方詳細的規劃，先上車後補票的做法，並不符合我授權程序」，盼藉此讓原創者、合作方都能學習如何尊重原創。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年03月10日至2023年09月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『MC HotDog熱狗』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。