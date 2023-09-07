超能力韓劇你看過哪幾部？

隨著串流平台快速竄起，包羅萬象的韓劇也跟著應運而生，不論是羅曼蒂克的霸道總裁系列、熱血沸騰的青春校園系列，還是懸疑推理的偵探系列、架空歷史的古裝系列，都廣受全球觀眾喜愛，最近特別流行加入飛行、穿越時空、讀心術等「超能力」元素，更是直接引人入勝，好奇接下來的劇情發展為何！

想知道2021年至2023年最夯的超能力韓劇有哪些嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來探索觀眾最愛的超能力韓劇TOP10有哪些～

No.10 《異感追擊：連瞳》

Disney+在2022年的熱播韓劇《異感追擊：連瞳》改編自網漫《Connect》，身為新人類「Connect」男主角河東修（丁海寅飾演）可以自由將身體上的器官移植給其他人，還擁有超強自癒能力；但自從被器官販賣組織綁架並取走右眼，平凡的生活隨即開始變調，右眼還被移植到變態殺人魔吳振燮（高庚杓飾演）身上，自此開始，東修便能看見振燮所見任何事物。

《異感追擊：連瞳》新穎的題材也廣受觀眾好評，「題材是近期覺得蠻新穎的類型，而且最重要的是全集數一次上線，光是這點就可以立刻點開播放了」、「東修這種體質好神奇，器官可以給人也可以接受別人的」。

No.9 《摸心第六感》想要擁有讀心術，推薦你來看Netflix影集《摸心第六感》！獸醫奉藝奮（韓志旼飾演）有次外出到無盡里農場幫牛看病，聽診時意外受流星雨波及，和農場主人全光植（朴努植飾演）同時獲得讀心術能力，只要觸摸人類和動物的屁股，就能看見對方過往經歷，不僅拯救動物醫院冷清生意，也運用讀心術協助刑警文壯烈（李民基飾演）偵破大大小小的案件。《摸心第六感》充滿奇幻喜感的劇情也引發眾人討論，「動物視角處理得很好」、「韓志旼真的可愛到沒極限又很自然呆XDDD不過她越摸越多命案？」、「目前兩集看下來覺得輕鬆可愛，很期待後面藝奮怎麼用她的摸屁屁超能力和壯烈一起辦案XD」。

No.8 《無用的謊言》常常在懊惱對方到底說的是真話還是假話，不如請個「謊言獵人」來幫你鑑定真偽吧！《無用的謊言》中車香淑（陳慶飾演）懷上女主角穆率熙（金所炫飾演）時，不斷到處求神問佛，希望能求得賺錢的天賦，沒想到率熙出生時便獲得辨別謊言的能力，只要對方說謊，率熙的耳朵就會敲響虛假的鐘聲；長大後她便在塔羅咖啡廳幫助不同的客人判別男友、房屋仲介等人所說的話是真是假。辨別謊言的超能力讓不少網友直接買單，「覺得好看+1，而且男帥女美」、「真的是近期最讓人期待更新的劇，很好看！」、「留言刷下來幾乎沒人說不好看的」、「穆率熙以擔任『謊言獵人』為職業，這個設定我覺得很有趣～～」。

No.7 《偶然遇見的你》今（2023）年播出的《偶然遇見的你》劇情描述身為出版社編輯的女主角白允英（秦基周飾演），她的父母因為時常吵架，導致媽媽經常離家出走，未料媽媽突然自殺驟逝。允英為了阻止憾事發生，毅然決然搭上時光機回到1987年，沒想到卻與穿越時空的男主角尹海俊（金東旭飾演）偶然相遇，尋找連環殺人案背後真相。《偶然遇見的你》穿越時空回到過去的設計也讓網友表示，「整部劇時間線、結局設計的時空穿越輪迴圈蠻特別的，目前是我TOP1韓劇」、「《偶然遇見的你》是真的好看...我都一度懷疑女主角會不會死在1987年」、「真的好好看，反轉到一個不行」。

No.6 《Island》系列《Island》改編自人氣漫畫《零甲鬼修羅》，在網路上因車銀優、李多熙參與演出獲得熱烈討論！故事講述「情炎鬼」為了消滅人類，將濟州島上的財閥三世、女主角金美湖（李多熙飾演）當作獵物，男主角班（金南佶飾演）雖然是半人半鬼的不死之身，不過從小就被培養對抗情炎鬼，甚至成為金美湖的貼身保鑣；約翰（車銀優飾演）則是保護美湖、陪同她喚醒元情的力量，約翰也希望能用手上的金剛杵殺死情炎鬼、解救蒼生。至於黑化的弓嘆（盛駿飾演）在其中一幕被白衣人用法器砍斷手臂，以鮮血召喚封印的情炎鬼，最終白衣人還幫他復原手臂。網友對於劇情評價，「戰鬥時那種跳來跳去砸牆砸房子的場面，實在很還原動漫風格啊，有一種在看真人版《咒術迴戰》的感覺XD」、「驅魔特效好嚇人」、「如果是南佶跟銀優一起除妖，播幾季我都看XDD」。

No.5 《人生勝利組》／《金湯匙》想要體驗富二代的生活，在韓劇世界裡也不是難事！Disney+韓劇《人生勝利組》（《金湯匙》）敘寫土湯匙出身的男主角李承天（陸星材飾演），雖然擁有金錢以外的所有東西，不過他不甘願埋沒在用金錢打造的階級社會，獲得金湯匙後便與富家子弟黃泰勇（李鍾元飾演）數度交換身份，嘗試改變自己的命運。除了承天使用過金湯匙外，吳如真（妍雨飾演）也為了逃離長期酗酒家暴的爸爸，購買金湯匙交換身份，「互換身份」的超能力設定也驚艷不少人，「也許是湯匙有性別限制吧，只能女換女，不過倒不覺得承天那樣很廢，在乎家人才是人性可貴之處」、「作為土湯匙或金湯匙，不管是哪個身份都只看到對方光鮮亮麗的一面，實際體驗過後才會發現現實的骨感」。

No.4 《今生也請多指教》改編自同名人氣漫畫的Netflix影集《今生也請多指教》，劇情講述女主角潘知音（申惠善飾演）帶著前世記憶不斷重生，後來在第18次成為尹珠媛遇到自己的真愛、男主角文瑞夏（安普賢飾演），未料卻因為發生死亡車禍拆散兩人，瑞夏也因此產生嚴重心理創傷。知音帶著前世記憶來到第19次的人生，為的只是能夠與瑞夏重逢。《今生也請多指教》也爆發網友一連串好評，「申惠善的演技真的很棒，《哲仁》就愛上她了」、「安普賢有把瑞夏可憐惹人疼的感覺演出來」、「他們第一世也太悲傷」、「看過漫畫，然後我覺得劇也超好看欸！節奏很好，看到出車禍那段還是哭了」，還有觀眾表示「第一集前面有交代知音的幾個前世覺得還蠻特別的，敘述的手法也很有趣」。

No.3 《驅魔麵館》系列在今年正式迎接第2季的韓劇《驅魔麵館》，除了邀請重量級演員姜基榮、金赫拉、陳善圭飾演惡鬼，因為吸收中國驅魔人能量，比起先前的惡鬼更難收服。驅魔人則各自擁有不同超能力，蘇炆（趙炳圭飾演）擁有召喚領域、強大念力，都哈娜（金世正飾演）擁有讀取並刪除記憶、辨別惡鬼階段能力，賈模度（劉俊相飾演）擁有超大力氣，秋梅玉（廉惠蘭飾演）則扮演治癒角色，新加入的羅蹟逢（劉仁秀飾演）則是可以嗅聞氣味辨別惡鬼。多種超能力也讓觀眾期待後續發展，「哈娜要有領地才能感應，但蹟逢不用，所以某方面來說蹟逢的能力蠻威風的耶」、「消防員的黑暗面根本是猛毒啊」，但也有不少人認為第2季劇情太中二，「看得尷尬感十足」、「編劇真的好中二，已經開始快轉了」。

No.2 《Moving異能》受到許多劇迷熱烈敲碗的超能力戲劇，當然不能忘記今年火紅的Disney+漫改韓劇《Moving異能》！該劇敘述主角們從小便隱藏自己的超能力，主角金奉皙（李正河飾演）繼承爸爸金斗植（趙寅成飾演）飛行能力與媽媽李美賢（韓孝周飾演）超乎常人的五感能力，張喜秀（高允貞飾演）則承接了爸爸張洙源（柳承龍飾演）再生能力，其他角色如全啟道（車太賢飾演）擁有發電能力、法蘭克（柳承範飾演）擁有再生能力、李在萬（金成鈞飾演）及其兒子李強勳（金度勳）擁有怪力、速度能力。超能力搭配重量級演員在上映後也成為網路人氣話題，「《異能》能夠如此受歡迎，除了有別以往是以許多情感去描述超級英雄的故事，加上根本是以電影規格在拍的高質感，最開始大家都在說這是韓國版的《Marvel》，但個人認為絕對是超越的啊」、「《異能》滿滿的細節，人物刻畫的很好，鏡頭言語棒，再加上主要演員演技強大，真的邊看邊不知不覺就上頭」。

No.1 《還魂》系列受到網友關注、熱烈討論的超能力韓劇就是《還魂》！背景架構為張氏、徐氏、朴氏及陳氏四大術士家族與王室共同管理的大湖國，其中年輕的術士們能夠透過「還魂」之術交換彼此靈魂，有「天下第一殺手」之稱的落壽（高允貞飾演）便是在被追殺逃命之時使用還魂術，將靈魂施展到盲眼女子無德（庭昭泯飾演）身上，後來從旁輔助張氏家族的少爺張煜（李宰旭飾演），藉此改變對方的命運。《還魂》系列廣受好評，目前總共拍攝2部、共20集作品，網友也大讚《還魂》劇情和角色都非常精彩，「因為高允貞而追，真的是什麼角度都美，每個角色都詮釋得很到位」、「第二季融合了四個身份，高允貞真的又美又會演」、「真的很推高允真，完全覺得和第一季的無德沒有靈魂脫鉤」、「女主角銜接得蠻好的，演技也不錯，跟男主的CP感也不錯」。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月05日至2023年09月04日，共1年。

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