俄羅斯衛星通訊社7日報導，俄羅斯零售商代表透露，2023年前8個月，中國品牌占俄羅斯市場智慧型手機總銷量的75％，而蘋果人氣持續低迷。

俄知名電子產品和家電零售商M.video-Eldorado集團稱：「根據我方估計，2023年前8個月，俄羅斯市場的智慧型手機銷量同比增長超25％，達到約1850萬部。其中約有1400萬部，即四分之三，是中國各品牌的手機。這些品牌繼續擴大其業務，推出不少新產品，相互競爭並提高在俄羅斯消費者中的知名度。」

據介紹，小米仍是銷量冠軍位居第二（一年前排名第三），Tecno排名第三（2022年是第五名），三星排名第四位（去年是第二名），其次是蘋果（一年前是第四名）和Infinix。

俄Holodilnik.ru網電的商務經理阿列克謝·波古達洛夫指出，截至2023年8月底，三星占銷售總量16％，而蘋果占比「在高匯率和高赤字的背景下」繼續下滑，約占8％。

俄羅斯移動研究集團（Mobile Research Group）首席分析師莫塔金同意這一預測。據他預測，2023年底，俄羅斯市場的領導者將是中國小米、真我及Tecno的智慧型手機。