因美債殖利率突破5%創近期新高，引發投資人擔憂聯準會恐進一步升息，美股四大指數走低，拖累今(7)日台股表現，台股早盤跌近百點，最低約來到16647.96點。

美國科技股帶頭下挫，AI指標股輝達大跌逾3%，蘋果受到北京當局出手打壓iPhone消息衝擊，股價也崩跌超過3.5%，台廠ADR同樣全軍走低，台積電ADR跌近2.5%。

台積電早盤下跌5元至545元，聯電跌近1%，電子股表現弱勢，緯創、廣達、英業達跌幅均超過1.5%。

台股昨日跌53.45點，收在16738.16點，成交值新台幣2722.69億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣83.58億元。

道瓊工業指數下滑198.78點或0.57%，收34443.19點。標準普爾500指數下挫31.35點或0.70%，收4465.48點。那斯達克綜合指數下跌148.48點或1.06%，收13872.47點。費城半導體指數挫跌29.34或0.80%，收3654.46點。