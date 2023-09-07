明天（8日）就是白露節氣，民俗專家楊登嵙提醒，白露這半個月，生肖屬牛、龍、蛇、雞的人要特別注意身體健康，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病。至於白露禁忌，楊登嵙表示，少吃海鮮、生冷食物、醃製品、油膩食物及辣椒；穿衣不宜赤膊露體；晚上睡覺窗戶別開太大，以免著涼。

白露食衣住行育樂方面的開運方法及禁忌：

▍食

白露飲食以健脾、潤肺為主，宜吃性平、味甘或甘溫之物，也可以吃梨、銀耳、蓮子、蓮藕、蜂蜜、百合、枸杞、蘿蔔、豆製品等；綠葉蔬菜及穀類食物也很重要；水果可以選香蕉、桔子、蘋果。少吃海鮮、生冷食物、醃製品及太油膩，也要避開辣椒，以免影響肺及皮膚。

▍衣

古人云「白露秋分夜，一夜冷一夜。」中醫有「白露身不露，寒露腳不露。」的說法，說明白露節氣到，不宜赤膊露體、袒胸露背；白露之後天氣冷暖多變，尤其早晚溫差大，容易誘發傷風、感冒或舊疾復發。

▍住

早晚注意添加衣被，夜間睡覺也要注意窗戶不可開太大，以免著涼。

▍行

應早起早睡，減少血栓機會；起床前多躺幾分鐘，舒展活動一下全身，對預防血栓也有幫助。

▍育

白露節氣要加強身體鍛鍊，應量力而為並持之以恆，可做早操、慢跑、快走等，提高對疾病的抵抗力。

▍樂

白露節氣秋高氣爽，最好到戶外走走散心，順便鍛鍊身體；保持愉快的心情，多與朋友進行交流、聊天，以免心情抑鬱。