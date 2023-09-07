「福建」艦航母上3套電磁彈射器的頂棚都已移除

軍迷在網上瘋傳的最新照片顯示，中方最先進的第3艘航母「福建」艦即將進行首度海試，使它向成為真正的戰鬥平台又邁進一步。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，軍事專家說，這步調顯示，長316米的「福建」艦正準備測試電磁彈射系統，並可望按照時間表，在2025年加入中國海軍。軍迷本周稍早在微博上張貼的照片顯示，「福建」艦3套電磁彈射器的頂棚都已移除，使外人得以首度全面一窺艦上的艦載機彈射系統。事實上，其中1個頂棚兩個月前已移除，顯示艦載機即將進行起飛測試。

中方軍事專家宋忠平說，除去所有的護罩意味電磁彈射器的除錯作業已完成，能在海試期間讓彈射系統運作。

而週末在中國社群網上瘋傳的照片顯示，「福建」艦上的煙囪已在冒煙，意味主推進系統和其他裝備正在進行密集測試。宋忠平說，第一次海試只會在近岸水域進行，整個過程可能起碼需要1年。他指出，海試很可能需要6個月，接著對特定裝備和武器系統將進行為期1年的進一步測試。

China’s giant Fujian aircraft carrier on track for ‘2025 PLA handover’https://t.co/VblFrqOA5d — South China Morning Post (@SCMPNews) September 6, 2023

此外，宋忠平說，這次海試的重點在於檢測推進，導航和通訊系統，接著就能進入第二階段，進行其他艦載裝備測試。而台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩則說，他預料「福建」艦將測試殲-15T艦載機。他指出，移除頂棚意味著電磁彈射器準備助飛殲-15T。呂禮詩說，遼寧省興城海軍艦載機綜合試驗訓練基地的衛星影像顯示，從2016年起，解放軍就靠陸基彈射系統，一直在模擬訓練殲-15T的起降。

殲-15目前是中方唯一的艦載戰機，在現役航母「遼寧」艦和「山東」艦上服役，而殲-15T則是它的彈射升級版。不過，中方正在研製能與美國海軍F-35C匹敵的新一代艦載機。

「福建」艦的排水量超過8萬噸，約比遼寧和山東艦多了2萬噸，這艘傳統動力潛艦為中方海軍的第一艘003型航母，也是繼美國福特級（Gerald R. Ford-class）超級航母後，世上第二款採用電磁彈射系統的航母。