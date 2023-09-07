新竹市政府4日發布人事異動消息，副市長蔡麗清將離職，生效日為9月11日。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長高虹安4日率市府團隊至日本考察，但就在登機前，市府發布最新人事異動，震撼宣布由檢察官轉任副市長的蔡麗清也走人；蔡昨(6日)下午請秘書代訂了近800杯的手搖飲，分送給市府同仁，對於未來規劃，她也透露打算先休息一陣子。而蔡麗清今(7日)上午則是在臉書寫下，美麗的心情，「雲淡風清，無愧我心」。

蔡麗清在臉書貼文寫下心情，她說，短短的261天，讓她有不同的歷練與成長，「謝謝市府我最親愛的所有同仁，這段期間，您們讓我學習很多，讓我知道我還有更多的事情可以做，祝福最最最一流的市府團隊同仁一切順心，也要繼續為廣大的新竹市民服務，打造一座偉大的城市，替新竹市創造精彩未來。」

蔡麗清也感謝新竹市議會議長、副議長與所有議座的鼓勵、愛護、指導，她說自己更結交了很多一生的好朋友，受益良多，「更感謝我親愛的新竹市民朋友們，與您們共同經歷過的一切，都是我最美麗的心情」。

新竹市政府繼行政處長、教育處更換之後，4日再發布包括副市長及2處1局主管異動，其中，副市長將擇日另行布達，文化局長由副局長李欣耀代理。城市行銷處長由原民政處長嚴翊琦接任；民政處長由市府發言人施淑婷接任。新人事令9月11日生效。

根據《中央社》報導，蔡麗清昨向手搖飲店訂了近800杯飲料，分送給市府同仁以及媒體朋友，飲料上還貼有「261天有您真好」及署名「麗清」的特製感謝貼紙。至於個人未來的規畫，蔡麗清說，會休息一陣子，並會陸續安排拜訪曾協助過她的地方人士和朋友，感謝這8個多月來的協助。