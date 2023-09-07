受惠iPhone等客戶新品啟動備貨，臻鼎-KY 8月合併營收攀升至137.85億元，月增33.73%，年減16.65%，為今年單月新高，累計1至8月營收為791.76億元，年減19.36%。

就各產品來看，8月以行動通訊營收月增幅度最大，電腦消費及汽車/基地台/伺服器營收亦月增達雙位數，整體產能利用率來到高檔。

AI伺服器需求隨AI應用興起大增，臻鼎-KY在AI伺服器也未缺席，沈慶芳指出，臻鼎-KY及車用在伺服器布局多時，AI伺服器及智能車所使用的PCB種類繁多，從邊緣相關的成熟製程板，到核心領域的先進製程板，公司皆能提供客戶所需產品，其中AI伺服器部分，AI伺服器核心主板已通過客戶認證，可望隨著客戶出貨放量，此外，高階車載板去年起已經進入量產，公司看好相關產品未來成長性。

隨著下半年進入傳統旺季，沈慶芳表示，許多產品線的產能都逐步拉升到接近滿檔，預期客戶新品備貨需求將帶動公司業績穩步復甦，全年營收約略減少10%。

因應客戶需求，同時完善集團全球化布局戰略，臻鼎-KY決議前往泰國巴真府設立新廠，第一期總投資金額為2.5億美元，規劃於2025年上半年試生產，初期將以生產伺服器及車用產品為主。