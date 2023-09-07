一名男子發現，不少家住民生社區的人都相當自豪、自信，好奇民生社區和天母相比哪個厲害？多數人表示，雖然民生社區都是屋齡老舊的公寓，停車也不方便，但居住環境安靜、乾淨、樹多氣質好及公車四通八達，和同樣沒有捷運的天母相比，方便很多。

原PO昨（6）日PTT八卦板指出，遇到很多住民生社區的人，都會很有自信地喊出「我住民生社區」，令他好奇民生社區是否住很多有錢人？跟天母相比哪個較厲害？

貼文引發網友討論，「天母怎麼比？天母交通根本無解」、「第一個美式示範社區啊！當然厲害」、「晚上很安靜，幾乎都老公寓，很多樹」、「那邊真的很讚，安靜乾淨」、「住民生社區，去哪上班交通都很方便」、「晚上走路舒服，綠地超多，很適合小孩」、「台北市中心的天母，氣質真的好」、「安靜又有生活品質的地方」、「很多藝人住那邊啊」。

但也有人批評民生社區幾乎都是老房子，停車是一大問題，「舊公寓幾乎沒有停車位」、「就只是老舊公寓」、「停車麻煩的地方」、「比較乾淨的老公寓而已，沒地方停車」。